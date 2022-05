Sandrine WEBER

Dès 2002, engagée en Institut de beauté de province, je me forme aux techniques professionnelles.

En 2007 , je me suis tournée vers l'enseignement de mon métier pour faire partager ma passion et mon expérience professionnelle pendant 2 ans. Cela m'a permis de mettre en évidence mes qualités pédagogiques.

Puis jusqu'en 2013, j'ai travaillé dans un Spa parisien du XVIème tout en poursuivant ma formation de spa manager pour développer mes compétences managériales et de gestionnaire.

Après cette expérience, j'ai senti le besoin de découvrir le volet social de cette profession.

En 2014, je deviens socio-esthéticienne et armée pour créer ma petite entreprise.

En 2015, j'ai obtenu mon certificat de conseillère en image afin de proposer une prise en compte globale lors de mes interventions.



Mes compétences :

Enseignement

Gestion d'équipes

Marketing opérationnel

Soins esthétiques

Direction administrative et financier

Motivée

Organisée

Management

Pédagogue

Rigoureuse

Professionnalisme

Relationnel

Gestion clientèle

Adaptabilité

Ecoute

Conseil

Formation professionnelle