Emanuel ANDRE

Décembre 2006 - DEmarandre Conseils - (EX'IM)

Création de notre 1° cabinet de diagnostics immobiliers(Carrez et Plans 2D&3D/Termites/DPE/Amiante/Gaz/Prêt Taux O/Plomb/Electricité/ERNT) spécialisé sur l'Ouest Parisien (Dpts 75, 92)- 6 diagnostiqueurs, 4 machines à détecter le Plomb, 150 clients (agences, institutionnels, gestionnaires et syndic), près de 5000 interventions déjà réalisées.



Mai 2000 - Décembre 2006 I.BASE/ BUSINESS INTERACTIF, créée en octobre 1999 - CA : 7,5 millions d’euros

Régie et agence leader dans la publicité en ligne et marketing interactif (Asnières, France)

Directeur Marketing, Conseil, et Développement : enrichissement de l’offre produit accompagné du lancement de nouvelles activités (études en ligne), mise en place d’outils d’analyse marché (benchmark et reporting), lancement d’un nouveau site institutionnel, développement de partenariats web, de contrat cadre avec les agences, centrales d’achat publicitaire (OMD).

Directeur Commercial et Achat : création d’une offre pluri-médias (email, sms, presse, postale), mise en place de l’administration des achats/ventes, organisation/formation/management d’une équipe, développement commercial. Encadrement d une équipe de 6 commerciaux avec un CA annuel (AOL, France Télécom, Tiscali, Coca-Cola, EDF…) réalisé de 2,5 millions €.



Janv 99 – Avril 2000 Mail Marketing, régie dédiée au marketing One to One (Paris, France)

Directeur commercial : développement d’une offre de consumer magazines (l'Essentiel des Marques, le consumer le plus ciblé du marché, Vivre Champion, Itineris et vous), conseil et vente de solutions de hors média (échantillonnage, asilage..) auprès de grands comptes.



Sept 97 - Déc 1998 Claritas (Acxiom), leader européen dans l’exploitation et la commercialisation des bases de données comportementales (Paris, France)

Directeur de Clientèle : vente et conseil sur une offre de solutions de marketing direct reposant sur un ciblage multi-critères (Essentiel des marques, mailing adressé sur tout ou partie d’une mégabase de données comportementales, études, géomarketing) auprès de grands comptes.



Août 96 - Fev 97 Hermès, groupe de luxe (New York, Etats-Unis), stage dans le département Art de la Table

Mise en place d’un benchmark du marché et d’opérations évènementielles liées au lancement des Cristalleries Saint Louis aux Etats-Unis.



Fév - juin 1996 M6, groupe de télévision (Paris, France)

Audit général de la chaîne par une revue de l’ensemble des activités et analyse des enjeux futurs - la conquête du numérique.



Mes compétences :

Amiante

Diagnostic immobilier

DPE

Electricité

Expertise

Expertise immobilière

gaz

Immobilier

Plomb

Termites