Emanuel HENRIOT

Après avoir travaillé sur des projets classiques, j’ai découvert l’agilité en 2007.

Me reconnaissant pleinement dans cet état d'esprit et cette mentalité où la qualité d'un développement logiciel n'est en aucun cas négociable, je me suis investi en tant que développeur agile, puis Scrum Master et Coach pour former et accompagner les équipes et les DSI (Direction des Services Informatiques) souhaitant délivrer des produits de qualité, dans une démarche d’amélioration continue des processus de production, et des compétences.



Responsable d'une cellule de développement de 15 personnes, j'associe mon expérience technique à mes qualités relationnelles afin d'organiser et d'encadrer les projets de nos clients.



Mes compétences :

agile

Agilité

Animation

Animation d'équipes

Coach

Coaching

Coaching agile

Gestion de projets

Kanban

Scrum

Scrum master