Emanuela BURA

J'ai construit mon parcours universitaire et professionnel autour d'un engagement, être au service de l'interêt général et des citoyens. C'est donc au sein d'une collectivité territoriale que j'ai souhaité m'investir professionnellement.



Ma formation en sciences politiques et la maitrise de plusieurs langues, m'ont naturellement orienté vers les relations internationales, mais de nature très ouverte, je m'interesse particulièrement à la vie locale et la politique.



Mes compétences :

Administration

Chargé de mission

COMMERCE

Economie

International

Organisation

Politique

science politique