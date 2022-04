Emanuela Elena STANECK

De nationalité allemande, architecte de profession, je dispose d’une longue expérience de 32 années dont 30 en Afrique au Sud du Sahara (Niger, Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Mauritanie) dans les domaines du génie civil.



Je suis en mesure de mener à bien des tâches complexes et multidisciplinaires ainsi que d’offrir des solutions aux problèmes relevant non seulement du domaine de l’architecture mais aussi du domaine de l’ingénierie des infrastructures.



Je peux réaliser des prestations qui s’étendent des premières investigations préliminaires, études de faisabilités, passant par des études complètes des projets et allant jusqu’au contrôle technique et financier des travaux et à la formation et l’instruction du personnel du client aussi bien que des ateliers d’information.



Toutes les prestations sont réalisées au moyen des techniques et des systèmes informatisés qui tiennent compte des normes internationales.



Le champ d’intervention :



• Etudes de faisabilité, rentabilité, expertise bâtiments

• Gestion des projets :

1. Direction et coordination des projets

2. Organisation démarrage et déroulement des projets

3. Contrôle des coûts et des prestations

4. Contrôle des délais et du planning des activités

5. Gestion des contrats et des avenants

6. Documentation et rapports



• Etudes complètes des projets d’architecture et concours

• Etudes des projets d’urbanisme

• Préparation des termes de références et Dossiers d’Appel d’Offres des entreprises et analyse

• Contrôle des travaux, des délais et des dépenses

• Décoration intérieure, études paysagistes

• Expertise immobilière



Le domaine d’expertise :

• Structures hospitalières : hôpitaux régionaux, centres et postes de

santé, pharmacies et laboratoires, cliniques

dentaires, maternités, centre de protection

maternelle et infantile

• Bâtiments sociaux culturels : bâtiments d’habitation et administratifs,

bibliothèques, banques, écoles, postes de douane juxtaposés, arènes de lutes traditionnelles

• Foires et marchés : conception générale en milieu urbain de centres

commerciaux, foires animaliers et marchés de

commerce général

• Bâtiments industriels : Abattoirs, silos et magasins de stockage des peaux et cuirs

• Jardins publics et parcs



• Urbanisme



• Décoration intérieure et design



Suite à sa longue expérience de travail dans des milieux multiculturels, je possède une grande connaissance des réalités et une méthode exemplaire d’approche et de collaboration avec les administrations, les privés et les sociétés civiles.



Mes compétences :

FORMER

Perfectionniste

Percussions

Adaptabilité

Autonomie professionnelle