Emanuele DI GIOIA

Directeur Administratif (également en charge de la Gestion) ayant une expérience significative dans l'Hôtellerie de Luxe, ainsi que dans l'Immobilier (Location de bureaux pour les professionnels). Mes objectifs sont d'apporter mon savoir-faire et de contribuer au développement d'une nouvelle sturcture sur du long terme, afin établir une coopération et des échanges sains et durables. Ma compétence avérée dans la réalisation de projets aussi divers que variés, ainsi qu'une rapidité et une pro-activité à traiter les demandes seront un avantage certain.



Mes compétences :

Architecture

Cuisine

Design

Disponible et rigoureux

Facility manager

horlogerie

Logistique

Luxe

Manager

Nature

Perfectionniste

ponctuel

RIGOUREUX

Services généraux