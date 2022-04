Emanuele SCARPA

Actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle dans le domaine des financements structurés et Private Equity.



- 6 ans d’expérience professionnelle dans l’analyse et la modélisation financière

- Structuration des financements à moyen-long terme et des opérations de Partenariat Public-Privé

- Spécialiste du secteur des utilities, des énergies renouvelables et des équipements publics





Mes compétences :

Analyse financière

Modélisation financière

Financement de projet