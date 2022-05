Sandrine SCARPA

LuxEnvironnement S.A. est un bureau d'études spécialisé dans les domaines de l'environnement et de la sécurité. Nous sommes également agréés par le Ministère de l'Environnement dans différents domaines.



Nous réalisons tout type d’études dans le domaine environnemental, de l’étude d’impacts à la réalisation de bâtiment suivant des démarches de qualité environnementales dont plus particulièrement HQE et BREEAM.



Sommes également spécialisés dans le domaine des autorisations d'exploitation ou dossiers dits « Commodo-Incommodo » (Loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés)et sommes en mesure de réaliser des Plans de Prévention et de Gestion de Déchets (PPGD).



En complément, nous pouvons également vous apporter notre compétence dans les domaines suivants :

- Acoustique : Etude d'impacts avec simulation cartographique Logiciel IMMI 6.3.

- Energie : Guide énergétique, Audits énergétiques,

- Audits de sécurité: pour tout type d'exploitation,

- Réalisation de Bâtiments HQE /BREEAM : Missions de type AMO ou en maîtrise d’œuvre,…



Notre Société est agréée par le Ministère de l’Environnement pour effectuer, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993, les études et/ou vérifications dans le domaine de l’environnement pour les prestations suivantes :



- Expertises sur les mesures internes de gestion des déchets (Agrément D3),

- Audits et études énergétiques (Agrément E8),

- Réceptions d’établissements du domaine industriel (Agrément F11),

- Réceptions d’établissements du domaine des immeubles (Agrément F13).



