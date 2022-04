ZIDANE Embarek

Algérien

Diplômé en licence en sciences économique option finance.



objectif:



Relever un travail intéressant exigeant un nouveau type de tâches et de nouvelles capacités; et un avantage et une porte qui m’ouvre des perspectives particulièrement où l'esprit ne peut pas être limité par une des règles mais plutôt développé par notre créativité et notre motivation.



Mes compétences :

Commercial

Management

Marketing

Marketing management