Embelli'son COMPAGNIE

J'étudie pendant 7 ans le chant lyrique au Conservatoire d'Avignon. Je suis des cours avec Gaël Andrews, ancien membre et co-fondateur du Roy Hart.

Puis, ma rencontre avec les traditions des guérisseurs sud américains, m’emmène vers une une approche artistique différente, chemin d’accès privilégié à soi et au monde.

A la suite de cette rencontre je décide d'appeler mon travail "Embelli'Son", me donnant pour mission de participer à la vie en l'embellissant par le travail du son.