Arscenic COMPAGNIE

Compagnie de théâtre professionnelle au départ, je me dirige vers des projets mêlant art vivant et arts numériques. Je transforme en 2011 en collaboration avec l'Institut Universitaire de Technologie de Cachan - France une laverie automatique en objet musical robotisé pilotable par logiciels MIDI, et je le programme comme jeu interactif multimédia extérieur. Le projet se nommera Wash Me !

Je me détermine comme une compagnie qui aime la technologie dans ses aspects ludiques et attractifs.



Mes compétences :

Accessibilité

Arts

Humour

Multimedia

Musique

Robotique

Théâtre

Transmission