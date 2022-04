Jessy DESHAIS

Vite fatiguée par les restrictions des « métiers », je vogue d’île en île en quête d’abordage de nouvelles techniques et d’espaces inexplorés.

Je jongle entre l’art et la commande qui se nourrissent les uns des autres.

Illustration de presse, réalisation de films et fictions artistiques menant un travail en tamdem avec Daniel Ablin sous l'appellation "Barzoï", graphisme, photo et mixage d'images, scénographie et surtout installation artistique qui réunissent tous ces univers.