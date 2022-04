Florence KLARER

Fondatrice d'Aptéa Consulting, entreprise créée en janvier 2012 au sein d'une couveuse d'entreprise.



Formation et communication auprès d'entreprises implémentant une solution informatique pour la gestion des données et process d'entreprise, formation et communication au service des éditeurs de solutions.

Voilà en quelques mots un résumé de mes activités et des entreprises qui font appel à mes compétences.



✔ Gestion du changement

Une entreprise évolue sans cesse pour rester compétitive. Ces changements peuvent toucher des offres de services ou de produits, des méthodes et outils de travail ou encore des stratégies de développement.

Mais ces changements ont un coût, il ne suffit pas d'avoir une équipe projet compétente, il faut aussi s'assurer de l'adhésion de l'ensemble de ses collaborateurs pour obtenir un retour sur investissement plus rapide.

Quel que soient les changements qui s'opèrent, deux leviers jouent un rôle primordial dans la réussite de ces projets: la communication et la formation. C'est dans ce cadre que j'interviens. Accompagner le changement par l'explication, l'information, la communication, la vulgarisation, ces actions ont pour but de donner du sens aux changements.



✔ Les éditeurs de solutions

Je propose également mes compétences aux éditeurs de solutions informatiques (SAP, MCI Advance, QonseilSI…) toujours dans le domaine de la communication et de la formation.



✔ Offre de service en communication:

⇨ Rédaction documentaire:

◘ Créer de support pour informer (en interne, actions ponctuelles ou régulières)

◘ Créer des supports pour former

◘ Créer des supports pour communiquer avec clients et prospects

⇨ Présentation des projets de changement ou de solution informatique (réunion d'équipe, atelier…)



✔ Formation

⇨ La gestion du changement

⇨ Les solutions informatiques du point de vue fonctionnel mais aussi plus générale (SAP, mais aussi d'autres éditeurs proposant des fonctionnalités de CRM, outils d'aide à la prospection…)

⇨ Préparer une bonne présentation sur Power Point

⇨ ...

Les formations que je propose se basent sur une pédagogie active. La résolution de problèmes est au cœur de l’action. Les apprenants développent un savoir-faire et un savoir-faire relationnel par le biais du jeu, du travail en groupe, ou du développement d’un raisonnement qui leur est propre pour résoudre des situations problèmes proches de leurs préoccupations et ainsi construire leurs savoirs.



Pour en savoir plus sur mon offre de service je vous propose de me contacter pour que je vous expose plus en détail les possibilités d'interventions.





Mes compétences :

Didactique professionnelle

Pédagogue

Conseil

Rédaction

Informatique

Communication

Intuitif et instinctif

SAP

Compétences rédactionnelles

Accompagnement au changement

Formation