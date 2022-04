Didier HONORE

Une expérience de plus de 30 ans en informatique dans les domaines du management, de la gestion de projet, de l'organisation et de l'expertise technique dans les secteurs du service, de l'industrie, de l'édition de logiciel, de fabrication de matériel informatique.



Une expérience important dans la gestion de projets en environnement réglementé.



Une approche globale de votre système d'information.



Une démarche basée sur le principe de Best practices fondé sur un retour d’expérience



Une approche se basant sur les référentiels reconnus du marché (ITIL, COBOT, COSO,…)

Membre de AFAI/ISACA – Association Française de l’Audit et du Conseil Informatiques



Le lien entre le fonctionnel et la technique



Ma motivation : l’Entreprise



Les valeurs: Ecoute, Professionnalisme, Engagement, Ethique, Méthode, Innovation, Résultat, Pragmatisme





Passionné, créatif, organisé et rigoureux



Mes compétences :

Base de données

Audit du S.I.

Qualité du S.I.

Gouvernance des SI

Consulting

Gestion des risques

E-commerce

Informatique

Organisation

Audit

Système d'information

Gestion de projet

B2B

E-business

Talend

CEGID Manufacturing