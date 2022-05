Quentin LELAQUAIS

Après avoir validé 3 années en Ecole de Commerce cursus Marketing & Communication à l'ISEG Strasbourg et réalisés plusieurs stages différents, je souhaite désormais orienter ma carrière vers l'international et me spécialiser en 2ème cycle.



Je cherche donc des opportunités quelles soient en apprentissage, en alternance ou dans le cadre d'une V.I.E (pour année de césure) dans le domaine du marketing et de la communication.



J'ai donc le désir de mettre au profit de l'entreprise je j’intégrerai mon dynamisme, ma détermination, mon expérience et mes compétences afin de répondre aux missions qui me seront confiées et aux objectifs de l'entreprise.



Je suis à votre disposition pour plus d'informations.



Mes compétences :

Informatique

Négociation commerciale

Vente

Gestion de projet

Relations Presse

Stratégie digitale

Marketing opérationnel

Communication interne

Études marketing

Marketing stratégique

Social media

Stratégie de communication

Communication corporate

Marketing relationnel

Communication externe

Communication événementielle

Logiciel CRM