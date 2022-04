Gesa Emde: Née en Ennepetal, Rhénanie du Nord Westphalie; 1976 Baccalauréat à Darmstadt. Formation de traductrice et interprète pour l'anglais et l'espagnol. Rédacteur pigiste pour la section des arts du Darmstädter Tagblatt.

Depuis 1996 activité freelance dans le secteur PAO et l’art. Maquette, composition, relecture, traduction et traitement d'image – la gravure et peinture libre.



Expositions à l'échelle nationale et internationale depuis 1997.



"Pas de Deux": Depuis 2013, mon mari Mirko Krizanovic, photographe, et moi nous offrons des Chambres d'Hôtes et stages de peinture, et photographie dans l’ancienne ferme datant de 1890, au cœur de la forêt, nous l’avons rénovée en résidence et adaptée aussi pour des stages de groupe et une galerie d’art.



Mes compétences :

Ecoute

Précision

Empathie

Communication

Compétence linguistique

l'œil de l'artiste