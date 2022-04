Emeline ADAM

Titulaire du BTS Assistant de Manager, je souhaite me spécialiser dans l'évenementiel. En service civique au sein du Centre Social et Culturel Arts et Loisirs de Thaon- Les - Vosges, durant 5 mois où j'ai accomplis diverses missions qui m'ont permis de toucher à l'événementiel et à la gestion de projets.

J'étais également bénévole à la Danse Moderne Académy, pendant 3 mois, qui organise différents spectacles, je me suis occupée notamment de la communication d'un événement (diffusion dans les agendas culturels, magazines publicitaires, offices de tourismes...)



Dès le mois d'octobre je reprends mes études pour effectuer le titre de Chargée de projets évènementiels et culturels à L'institut Français des Affaires à Metz, en alternance: Médiation LUXEMBOURG



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Linguistiques

Communication

Administratives et logistiques