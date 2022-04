Emeline AMICO

De nature souriante et dynamique, j'ai une grande capacité d'adaptation et un sens aiguë de la hiérarchie.

J'aime le travail en équipe.

Très à l'aise avec l'outil informatique et dotée d'un bon relationnel je m'adapte facilement aux taches que l'on me confit.



Mes compétences :

Encaissement

Suivi des commandes auprès des fournisseurs

Réception des commandes

Préparation commandes magasin et internet

Formation du personnel

Mise en rayon et implantation de produits

Organisation inventaires

Gestion des intérimaires

Gestion Stock et reserve

Etablir les plannings

Management des équipes

Mise en place d'évenements

Conseil suivant les attentes et les besoins

Analyse des besoins

Renseignempent et orientation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet