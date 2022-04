Emeline ANTOINE

Après une formation communication d'entreprise et d'influence, mes années en tant que chef de publicité confirmée au sein d'une agence de communication, ont renforcé mes connaissances et compétences en matière de gestion d'équipe, de clientèle, de projet et stratégie de communication.

D’un naturel dynamique, je fais preuve d’investissement dans mon travail, de rigueur, d’autonomie et de maturité professionnelle. Mon sens du relationnel et ma qualité d’écoute sont des atouts importants, qui me permettent d’entretenir des relations de confiance avec mes clients, mon entourage et d’avoir la capacité de travailler et d'encadrer une équipe. Responsable et tenace j'ai à cœur de réaliser les objectifs fixés. D’une nature curieuse j’apprécie de découvrir de nouveaux horizons et de travailler sur divers projets.



Mes compétences :

Chargée de communication

Communication interne

Chef de projet

Communication externe

Relation clients

Consciensieuse

Gestion de projets

Autonomie professionnelle

Organisation du travail

Relation interne

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

gestion de projet

leadership

relation client

commerciale