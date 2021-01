Aujourd’hui avec la transformation numérique des entreprises, le Système d’Information devient la pierre angulaire de la relation du client avec l’entreprise.

Cela positionne les hommes et les femmes de la Direction des Systèmes d’Information dans un rôle nouveau et central aux côtés des fonctions commerciales et marketing.



Actuellement en poste au sein de la Direction Commerciale des Agents Généraux - Département Communication et Projets Digitaux Allianz France je suis en charge de l'accompagnement et du conseil en transformation digitale des agences Allianz.



Mon quotidien se résume donc à beaucoup de

#transfodigital

#conseil

#formation

#conduiteduchangement

#accompagnement !



Mon contrat chez Allianz prenant fin en aout 2017, je suis ouverte dès maintenant à de nouvelles opportunités pour Septembre, telles que Consultante en Transformation Digitale et/ou Consultante en Systèmes d'information, Product Owner, MOA, ou encore Scrum Master.



Follow me : https://twitter.com/Emeline_Boulet



Mes compétences :

WordPress

Website Design

Project Management

Microsoft Office

Microsoft Excel

Community Management

Réseaux sociaux

Webmarketing

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator