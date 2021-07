Emeline CASSOU-RIBEHART HEMERY

Je possède des expériences très diversifiées tant dans les fonctions exercées que dans la typologie des organisations rencontrées. Cela me permet d'avoir une vision élargie et créative dans mes projets. Curieuse et dotée d'un bon sens de l'adaptation, j'aime m’investir dans mes missions, progresser au quotidien et créer de la valeur ajoutée dans mon travail et dans celui de mes interlocuteurs. Je recherche un poste, de préférence dans les secteurs social et médico social sur des fonctions de contrôle de gestion, gestion de projets transversaux et organisation.



Mes compétences :

Rédactionnel

Veille

Gestion de projet

Collectivités locales

Veille stratégique

Microsoft Word

Animation de réunions

Documentation

Collectivités Territoriales

Microsoft PowerPoint

Synthèse rédactionnelle

Contrôle de gestion

Politiques publiques

Finances publiques

Audit interne

Marchés publics

Pilotage de la performance

Modélisation de processus

Organisation

Analyse des besoins

Cahier des charges

Analyse fonctionnelle