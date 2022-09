Philippe LECOMTE

Le MARCHE DE LA SOLITUDE qui est un véritable fléau est de plus en plus important (plus de 15 millions de personnes seules en France). Malgré la multiplication des sites de rencontres sur le net, la solitude n'a pas diminué et le nombre de personnes seules est en constante augmentation .

Personne ne parle de la solitude : ni les politiques, ni les décideurs de tout genre, ni les chambres de commerce, ni les boutiques de gestion, ni les banquiers, ....



Pourtant, il existe un METIER EN OR qui permet de travailler à son compte avec une exclusivité territoriale, à temps plein ou à temps choisi, de garantir une qualité de vie importante (idéale pour la famille et les enfants), de rendre service tout en travaillant, de participer à une action sociale (faire des couples et leur amener un revenu supplémentaire tout en partageant les frais) et surtout d'assurer des revenus confortables (pour ceux qui appliquent la méthode).



Personnellement, j'y travaille depuis 29 ans, d'autres partenaires depuis 10, 25, 26 ans,....



Ce métier est celui de PARTENAIRE INDEPENDANT D'AGENCE MATRIMONIALE.



