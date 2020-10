Eric LELEU

De formation commerciale, jai évolué six années dans les métiers du commerce, avant de changer de profession et de me consacrer à la transformation digitale des entreprises. Plus récemment, jai acquis une expertise de la suite collaborative Google G Suite.



Mon évolution s'est faite aux grés des projets et des technologies mais aussi grâce à 12 années de cours du soir au Cnam de Lille.



Mon aisance relationnelle, ma compréhension du fonctionnement des entreprises et de leurs interactions et mes 22 années dédiées à la réussite de projets clients sont autant datouts pour mener des projets toujours plus complexes : proposer des solutions et des organisations adaptées, développer le collectif et le collaboratif, améliorer les process afin que les collaborateurs se concentrent sur leur métier, sécuriser le savoir de l'entreprise...



Mes années d'expériences et mon parcours au Cnam m'ont permis de développer une vision stratégique axée sur l'objectif global de l'entreprise. Mon approche "client", ma gestion de projet adaptée à l'utilisateur final, le sens donné au projet ainsi qu'à ses acteurs sont les atouts essentiels pour une transformation digitale réussie.