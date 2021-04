Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Les différents postes que j’ai occupés depuis 2004 m’ont permis de découvrir plusieurs volets des RH: gestion de la formation, recrutement, projets SIRH,… J’apprécie la diversité que propose la fonction RH qui, du fait de sa constante évolution, permet de toujours continuer à apprendre.



C’est ainsi que la matière RH est devenue une passion.



Je souhaite aujourd’hui relever de nouveaux défis en mettant mes expériences au service de votre politique de développement des RH, à un poste de Chargée d'études RH ou de Chargée de missions (recrutement, formation, gestion des compétences).



Vous trouverez d'autres informations sur mon CV DoYouBuzz: http://www.doyoubuzz.com/emeline-savariaud et sur mon profil Linkedin: fr.linkedin.com/in/emelinesavariaud.



Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Au plaisir d’échanger.



Mes compétences :

SIRH

Commerce

Législation sociale

Recrutement

Contrôle de gestion

Communication

Collectivité Territoriale

Développement RH

Formation

Administration du personnel

Management

Droit du travail

Microsoft Office

Gestion des ressources humaines

Statistiques

Business Objects

Bureautique

Grande distribution

Fonction publique territoriale