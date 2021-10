émeline SEKKIOUI (MILLERIOUX)

En reconversion professionnelle dans l'univers des Voyages : De la conception de circuits chez un Tour Opérateur à agent de voyage en Agence.





En tant que Manager en restauration rapide durant huit années au sein de l'une des enseignes les plus reconnues dans le monde, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences en terme de management d'équipe, gestion de la relation client et j'ai également développé des capacités relationnelles, d'adaptation, de gestion du stress et d'organisation.



Depuis un an maintenant, j'ai engagé une reconversion professionnelle dans le secteur du tourisme, un univers qui me passionne depuis de nombreuses années.



En effet, j'ai eu la chance de visiter de nombreux pays et découvrir différentes cultures. Ces expériences de voyageuses m'ont simplement donné envie de changer d'orientation professionnelle et de travailler dans ce milieu notamment pour partager une partie de mes voyages et mettre à profit mes connaissances et pouvoir conseiller les futurs globetrotters.



J'ai pu engager ma reconversion en réalisant une année de formation pour acquérir des bases dans le secteur du tourisme. J'ai pu obtenir un Bachelor Responsable du développement et du pilotage commercial secteur tourisme.



Aujourd'hui, je suis en recherche active d'un emploi dans l'univers des voyages pour faire de ma passion mon métier et ainsi pouvoir écouter et conseiller au mieux les futurs voyageurs de demain en répondant à leur demande.



Si mon profil est susceptible de pouvoir correspondre à vos besoins, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez d'avantages d'informations me concernant.



A très bientôt.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de la relation client

LeaderShip

Esprit d'équipe

Organisée

Qualités relationnelles

Adaptation et gestion du stress