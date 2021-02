Emeric DELIGNY

Programmation, OS et Softwares

* Suites Microsoft Office & Open Office

* Connaissance en langage C++, Java, PHP, HTML 4, CSS, XML, JS, VB, UML.

* Windows 9x, NT, XP, Vista, 7, Serveur 2003 Environnements

* Debian & Ubuntu, débutant sous Linux Mandriva et Suse

* Services sur réseaux NetBios, Cacti, Kiwi CatTools, Nagios...

Réseaux et Protocole

* Notions en Data, Services, et Réseaux Hauts débits, services TCP-IP, UDP, SNMP, OSPF, BGP

* Content Delivery Network (CDN), HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, DNS, GLB

* Connaissance en architecture réseaux, VOIP, Backbone.



Mes compétences :

Network

Datacenter

Réseaux

Architecture

Project

Managment

Télécommunication

Engineer

Ingénieur

Security