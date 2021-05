Emerick EMERICK MODE (MODE)

Titulaire du bac pro commerce j'ai acquis au travers , mes diverses expériences, une aisance dans la relation clientèle et dans les techniques de vente , permettant que je sois opérationnel rapidement .

J’ai le sens de l’entreprise et sais être flexible dans mes horaires .

Lors de mes expériences en magasin j’ai su apprécier, le savoir faire des grandes enseignes, leurs techniques de fidélisation du client, leur mode de vente, et l’encadrement

Mon projet professionnel, intégrer une entreprise me permettant de perfectionner tous les aspects techniques de la vente et de la relation clientèle, rejoindre ainsi le monde de travail et démontrer mon savoir faire





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Négociation commerciale

Vente

Communication

Organisation