Emerick GALLY

S'il y a bien une chose que les réseaux m'ont appris, celui-ci peut-être encore plus que les autres, c'est que le "faire-savoir" est largement aussi important (plus ?) que le savoir-faire... Faire-savoir, exercice ô combien compliqué dans lequel je suis loin d'exceller, surtout quand il s'agit de mettre en avant une partie de moi...



Je suis pourtant bien placé pour savoir que "c'est le jeu" ; et que les productions de l'esprit n'échappent pas à cette règle ni à l'impérieuse nécessité de promotion ! Je me plie donc à l'exercice.

Descendant d'une vieille famille normande, jai appris à lÉcole Libre Notre Dame de Mont Roland, les Éclaireurs de France et lArmée de Terre. Adulte jai voyagé en Afrique où le cheval côtoyait le dromadaire, où la bière me rafraîchissait autant que le bissap, où jai aimé lodeur de la brousse.



Diplômé dans les arts graphiques j'ai vécu laventure entrepreneuriale pendant une vingtaine dannées avec une véritable phratrie. Aujourd'hui, jécoute ce qui vibre en moi et jy trouve les ressources nécessaires pour mener de front ma vie familiale et mes passions dont lécriture.



Lécriture, elle maccompagne depuis toutes ces années, de manière plus au moins ponctuelle.



Ces derniers mois, elle ne me lâche plus, elle est mon quotidien. Sans lécriture, je ne suis pas complet.



Mes écrits vivent et grandissent avec moi. Ils maccompagnent, prennent vie grâce aux personnes rencontrées, aux évènements qui me frôlent ou me touchent personnellement.



Du carnet décriture à lédition de ce roman :



Jai écrit ma première nouvelle à lâge de 14 ans avec mon stylo à plume, le midi à la bibliothèque du collège jésuite ou ma timidité mavisait de ne pas trop traîner dans la cour. Ensuite, est venu un journal dans lequel je transcrivais et enjolivais mes aventures. Un univers mouvant, guidé par les étapes de ma vie.



Cadet souviens-toi !



Avec ce roman sur la vie de Pierre, je suis ravi de voir grandir mes personnages. Je suis le premier surpris lorsque je découvre la direction quils prennent et qui nest pas forcément celle à laquelle je pensais. Je suis alors aussi exalté queux des évènements et des situations dans lesquelles ils se dépêtrent, et les malheurs qui leur arrivent parfois. Je pense que je suis les personnages de mes romans. Un jour, précepteur, le lendemain, lieutenant de la Royale et en fin de journée, un corsaire ! Et pourquoi pas dans mon prochain roman : espion du Roi ?...