Cyril GALLY

Responsable service Test/SAV et industrialisation:

- Responsable d'une équipe de 10 techniciens.

- Définition, conception et mise au point des outils de test spécifiques permettant de tester les produits de notre conception en phase d'industrialisation série.

- Spécialisé dans les systèmes d'électronique de puissances embarqués (convertisseur statique de puissance, chargeur batteries, ...).

- Validation prototype en phase de mise au point.

- Responsable de la planification des tests de série et des intervention SAV local ou sur site client.

- Formation des sites de production au test de série de nos produits.

- Interlocuteur SAV client

- Formation client pour la mise en œuvre de nos produits.

- Intervention sur site client dans le cadre de la mise en service et du SAV.

- Expertise.



Mes compétences :

Electronique

Électronique de puissance

Mise au point

SAV

Test

imposition design

Microsoft Office XP

MPLAB

IGBT

EPLD ALTERA