Emile BAUQUEL

Nous sommes installés au cœur de la ville de Reims et nous intervenons sur la région Champagne-Ardenne, l'Ile de France ainsi que le quart Nord Est. Notre mission consiste à regrouper les preuves nécessaires à la protection de vos intérêts, que ce soit pour des enquêtes familiales, financières ou d’entreprises, ou encore des recherches de débiteurs.

Notre Agence



Au service des Professionnels et des particuliers, vous pouvez nous contacter sans engagement et dans la plus grande discrétion au 06.52.73.72.50.

Notre Cabinet met à la disposition de ses clients tous les moyens légaux aux fins d'amener toutes les preuves dont ils ont besoin. Nos tarifs sont généralement forfaitaires selon les besoins, le matériel et les agents mis à disposition. Une simple consultation gratuite et sans engagement permet de définir ces besoins.



Nous confions votre dossier à un détective spécialisé correspondant à votre profil. Nos moyens et notre savoir-faire vous garantissent les meilleurs résultats .



Mes compétences :

Réseau Détectives de France