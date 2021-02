Emilian Eugen GHITA

Ingénieur passionné par les innovations techniques respectueuses de l'environnement qui peuvent générer des économies et améliorer la satisfaction des clients / usagers , doté soft skills, mes missions principales se déclinent selon les axes suivants:

Management opérationnel des Services Techniques : responsabilité des agents, animation, pilotage et coordination des équipes d’entretien et maintenance du patrimoine en transversalité avec les services internes

Pilotage technique, administratif et financier des contrats, des missions de service public déléguées, des opérations en régie et conduite des projets de maîtrise d'ouvrage : médiathèque – musée, création et extension d’écoles

Programmation et optimisation des budgets pluriannuels d'investissement et de fonctionnement dans un contexte de restriction des ressources financières

Entretien et maintenance du patrimoine, aménagement paysager

Gestion patrimoniale des infrastructures et réseaux

Préparation des réunions officielles