Emilie AICHOUN-VOTTELER

Je vous conseille et vous accompagne dans l'élaboration de vos projets de travaux de rénovation, aménagement, décoration ou extension, qu'il s'agisse de locaux d'habitation, de locaux professionnels ou des copropriétés.



Mon expérience professionnelle de gestion technique, administrative et financière d'ensembles immobiliers m'a permis de constater la nécessité d'un accompagnement de proximité des clients dans la réalisation de leurs travaux. Ce constat, doublé de mon appétence pour les travaux et ma fibre commerciale m'ont amenés naturellement à créer ma structure de courtage en travaux et de rejoindre la franchise La Maison des Travaux.



Ainsi, après analyse de vos besoins et de vos envies, nous élaborerons ensemble la solution qui vous apportera pleine satisfaction. Je définirai avec vous vos attentes en matière de travaux à réaliser, en matière de planning mais aussi en matière de budget pour ensuite vous proposer les artisans répondant à l’ensemble de vos critères.



Je serai votre interlocuteur privilégié tout au long de l’élaboration de votre projet. Et les artisans que je vous présenterai seront tous qualifiés et préalablement sélectionnés.



Alors n'hésitez plus, contactez moi :

emilie.aichoun@lamaisondestravaux.com

06 30 25 47 90



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

Construction

Construction management

Copropriété

Immobilier

juriste

Management

Urbanisme

Droit