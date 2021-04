Emilie CALISTI

Par mes expériences pluridisciplinaires au sein de diverses structures, j'ai su développer des savoirs faire comme mettre en place des procédures RH, les faire appliquer, recruter, évaluer les compétences, gérer la planification des besoins, mettre en œuvre des formations, faire la gestion administrative, et suivre des plans d'actions et tableaux de bords.



Par la conduite et la mise en œuvre de réunions, entretiens, négociations, j'ai pu acquérir tout un savoir être.

Collaboratrice de terrain, je m'adapte facilement à un environnement professionnel, je suis dynamique, organisée et disponible pour mon activité.

Dotée d'un esprit de synthèse, je suis attentive et sais être à l'écoute des personnes, afin de les aider à agir avec efficacité dans le choix des solutions à mettre en action.

Au-delà de mes qualités d'écoute, mon parcours professionnel varié, garantit mon adaptabilité, ma mobilité et ma capacité relationnelle.



Mes compétences :

Rigeur / rigoureuse

ORGANISEE ET RELATIONNELLE

Motivation pour travailler en équipe