Emilie DELPORTE

Je suis diplômée d'un BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social.

Je suis à la recherche d'un emploi en tant qu'agent administratif, de technicien de l'action sociale ou de conseiller social au sein de la métropole Lilloise. En effet, je peux exercer dans différents types de structures telles que les organismes de protection sociale, les services d'aide à domicile, les établissements et services sanitaires, sociaux, médico-sociaux et socio-éducatifs. Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir diverses compétences :

- Analyser les demandes et les besoins des usagers et apporter une réponse adaptée aux besoins.

- Accueillir les usagers et communiquer dans une relation de service.

- Instruire et gérer les dossiers des usagers.

- Collaborer au travail d'équipe.

- Concevoir et élaborer des projets d'interventions et des actions auprès des usagers.

- Assurer la gestion administrative et comptable du service.

- Mesurer les résultats d'une activité et présenter les résultats.

- Rendre compte des activités ou des études de la structure.



Je suis titulaire du permis de conduire (B) et je dispose de mon propre véhicule.



Mes compétences :

Accueil

Ressources humaines

Gestion administrative

Comptabilité

Fonction publique

Microsoft Excel

Relations sociales

Accompagnement

Microsoft Word

Accueil téléphonique

Microsoft PowerPoint

Devis

Organisation de la protection sociale

Connaissances des publics

Connaissances des prestations sociales et médico-s

Domaine de l'aide à domicile

Démarche de projet et démarche qualité