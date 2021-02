Emilie LANIEL

L’année dernière, pour étoffer ma solide expérience en communication et relation client chez Bouygues Telecom, j’ai décidé de suivre une formation dans le domaine du digital.



Durant 7 mois, j’ai traversé l’univers pluridisciplinaire du multimedia et exploré les mondes :

- du Webdesign,

- de l’expérience utilisateur via l'UX/UI,

- de la gestion de projets web,

- du Social Media et du Web Marketing.



À la sortie de l’école, diplôme en poche, j’ai décidé de quitter l’entreprise qui m’a formée durant 13 ans afin de partir seule à la découverte des métiers de demain.



Grâce mes compétences de couteau suisse, à ma nature créative, rigoureuse, autonome et fédératrice ainsi qu’à mes dernières connaissances acquises à l'école, je souhaite, aujourd’hui, apporter mon « grain » à l’édifice d’un nouveau projet enthousiasmant ou intégrer une nouvelle structure dans un esprit entrepreunarial.



Si mon profil vous plait, le votre devrait me ravir également.

Dans ce cas, n’hésitez pas à me contacter afin d’échanger sur des idées de projets, de partager nos expériences ou encore d’écrire l’avenir ensemble.



Dans l’attente de nous rencontrer, vous pouvez accéder ici (www.emilielaniel.fr) à mon CV et mon portfolio.

Excellente journée,

Emilie