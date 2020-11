Emilie Laure MONDOLONI

A mon compte depuis 2014, j'ai créé une entreprise à mon image. Docteur en Sciences Humaines et Sociales, diplômée de l'Université de Grenoble, j'ai toujours été passionnée par l'être humain. J'ai d'abord approfondi cette passion par plusieurs formations et une expérience diversifiée en communication auprès d'entreprises privées, d'associations et de laboratoires de recherche dont plusieurs rattachés au CNRS.

Mon parcours s'est enrichi de techniques de développement personnel, afin de prendre en compte l'humain dans sa globalité. J'ai ainsi suivi des cursus en géobiologie, Reiki Usui et lithothérapie holistique. Mes formations et mon expérience accrue de l'humain me permettent aujourd'hui de proposer un accompagnement individualisé, y compris au sein des entreprises. Ramener l'humain au coeur de l'entreprise est essentiel pour le succès de celle-ci. J'interviens en entreprise et dans les associations au cours de conférences. Je propose ateliers et stages tout au long de l'année autour de différents thèmes. Visitez mon site internet et contactez-moi pour en savoir plus !

Mes compétences :

Enfance

Communication visuelle

Pédagogie

Management de projet

Recherche scientifique

Recherche

Communication

Journalisme en ligne