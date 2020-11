Emilie LEBOSSÉ

J'occupe actuellement un poste d'ingénieur IT en BI au sein de la société CGI. J'appartiens plus particulièrement à la team Business Solutions pour le secteur Transport et secteurs public.



Je travaille au sein d'une TMA pour le client La Poste - Courrier pour l'entité CSS Décisionnel.



Mes compétences :

Développement Informatique

Calcul parallèle

Intelligence artificielle

Fouille de données

Langage C/C++

Gestion de projet

MySQL

Essbase

PostgreSQL

Oracle Database

Recherche Opérationnelle

HP Quality Center

GNU/Linux

SQL