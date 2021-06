émilie MADIGOU

DOMAINES DE COMPÉTENCES



- Coordination, pilotage et suivi de projet : Mettre en place une démarche de projet, formaliser des orientations d’interventions, accompagner, coordonner, évaluer, rapporter



- Animation: Préparer, participer et assurer le suivi des SPP (ordre du jour, compte-rendu, supports de présentation,reporting), animer des groupes de travail et des réunions d’information



- Communication : Développer des outils de communication et de diffusion (rédaction mémentos, fiches pratiques,newsletter et supports d’information)



- Juridique et technique : Maîtrise de l’environnement et de la réglementation de la FPC



Mes compétences :

Conseil

Formation professionnelle

OPCA

Consultant

Formation

Accompagnement