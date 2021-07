Emilie-Rose DI MAIOLO

Diplômée d'un master 2 en Energies, Environnement et Bioprocédés, avec un stage de fin d'études de 6 mois en bureau d'étude durant lequel j'ai abordé des sujets comme la règlementation ERP ou les études RT 2012, ainsi qu'une expérience de trois mois dans un autre bureau d'étude en tant que technicienne projeteur, ou j'ai renforcé mes compétences par le biais de nombreuses études thermiques et la rédaction de pièces écrites (Etude de faisabilité, audit énergétique), je suis à présent Coordinatrice Opérationnelle sur l'un de nos comptes clients BtoC. Je supervise le suivi de l'activité d'une équipe constituée de 10 personnes environ ; je contribue à la réalisation de nouveaux process afin de simplifier le contrôle des dossiers de nos clients et améliorer la productivité ; je prends en charge les demandes du client et je suis responsable de la partie Qualité du compte client (Certification Qualicert).



Mes compétences :

Bilan thermique

RT 2012

Maitrise d'oeuvre

RT 2005

Environnement

Economie d'énergie

Gestion de la production

Gestion de la qualité