Fabienne DI MAIOLO

Double parcours en vente et marketing en BtoB et BtoC (vente, management des ventes, négociation avec les comptes clés, Trade marketing et marketing stratégique).



Évaluation et formation des équipes commerciales (Recruter, Manager, Encadrer, Piloter,Rendre compte, Organiser le reporting) & élaborer et mettre en place les stratégies de croissance.



Analyser la performances, Elaborer les stratégies commerciales et marketing

(Vendeurs route intégrés, force de vente supplétive, télévente au national ou en direction de région)



Marketing,Trade marketing : DAS, Diagnostic, Mix marketing, stratégie, développement



Mes compétences :

Gestion de projet

Encadrement d'équipe

Négociation commerciale

Commercial grands comptes

Trade marketing

GMS

Commercial B to B

Formation professionnelle