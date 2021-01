Gilles BOYER

Faire face à un nouveau contexte économique ou soutenir une politique active de développement est souvent problématique. Euklead Consulting vous apporte la solution ; objectif: réduire vos coûts grâce à nos experts spécialisés par catégorie de dépense. En analysant vos budgets, ils vous font gagner du temps et de largent.



Exemples de catégories de dépenses traitées : Fiscalité locale et Taxes, Intérim, Frais bancaires, Charges sociales, Téléphone & Internet, Transport, Assurances, Flotte Auto, Copieurs, Emballages, Energies, Déchets, Recherche de subventions, CIR.



Nous sommes labellisés RSE et signataires de la charte Relations Fournisseurs Responsables