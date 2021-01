Emilie VAISSAIRE

Bonjour,



Comme le démontre mes expériences précédentes, je suis attirée par les sociétés de services et de commerce.



Ma candidature sappuie sur 3 années dexpériences dans lassistanat acquises au sein dune SSII mondialement reconnue et dune PME spécialisée dans la vidéo protection.



Ainsi, jai été amenée à organiser et gérer les déplacements professionnels, en France ou à létranger, de 200 ingénieurs et de mes supérieurs hiérarchiques, dans le respect des contraintes et délais imposés par leurs plannings. Jai également traité les aspects budgétaires et comptables liés aux frais de déplacement.



De plus, en organisant des évènements tels que linauguration de locaux ou soirées professionnelles à thèmes, jai su faire preuve dinitiative et dautonomie.



Réactive, méthodique et organisée, je souhaite mettre mes compétences au service de votre société et de vos collaborateurs.



Je me tiens à votre entière disposition afin de vous présenter mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.



Dans l'attente d'une proposition de votre part, je vous prie d'agréer, mes salutations distinguées.







Mes compétences :

Gestion des priorités professionnelles et per

Traitement des informations

Tableaux de bord sur excel

Gestion d'agendas. Confidentialité assurée

Accueil physique et téléphonique

Gestion du personnel

Organisation d'évènements

Organisation de voyages

organisation

assistante de direction