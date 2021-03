Emilien GAS (EMILIEN GAS)

À la recherche dune profession épanouissante et utile à la société, je me suis tourné vers le métier

dingénieur et ses nombreuses applications.

Je cherche à avoir des connaissances théoriques mais surtout pratiques de manière à pouvoir trouver des solutions concrètes aux problèmes qui me seront posés dans ma vie professionnelle.



L'ECAM Lyon me permet d'acquérir des compétences dans les domaines suivants:

- génie matériaux et structures

-conception

-automatique et électronique

-énergétique

-management industriel