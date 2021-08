Emilien SCIACCA

Véritable passionné par la forêt et le bois depuis toujours et ayant grandi à leurs côtés, c’est dans cette voie que j’ai décidé d’orienter mes études et mes projets professionnels.



Rigueur et efficacité sont mes maîtres-mots. Mes capacités relationnelles, d’organisation, d’encadrement et de management, de gestion transversale de projets sont mes principaux points forts. Ma double casquette technique et fonctionnelle fait de moi une personne polyvalente et autonome.



Grâce à mes nombreuses missions accomplies aussi bien en forêt tempérée (Europe) qu'en forêt tropicale primaire (Bassin du Congo et Amazonie), et d'une vision globale de la filière forêt-bois depuis la gestion forestière (très en amont) jusqu'à la seconde transformation et le bois énergie (très en aval), je dispose aujourd'hui d'un spectre professionnel et d'une couverture métier à très large amplitude et pluridisciplinaires (forêt-bois, cartographie, informatique, nouvelles technologies, outils numériques, web).



À l'écoute de toutes opportunités, la combinaison de mes expériences et qualités fait de moi un candidat motivé dans son travail, s’intégrant facilement à une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Analyse

Organisation

Conseil

Foresterie

Gestion de projets

Efficacité

Pédagogie des formations

Adaptation

Rigueur

Polyvalence

Autonomie

Géomatique

RFID

Cartographie SIG

Normes de protections (IP)

Informatique mobile et embarquée

Certification

Esprit d’anticipation

Capacités d'analyse

Gestion forestière

Géoréférencement et tracking des bois

Secourisme

PSC1

Traçabilité forestière

Microsoft Office

GIMP

Redmine

Artisteer

Drupal

Photofiltre

Q-GIS

Microsoft Excel

Microsoft Word

Thunderbird

Microsoft PowerPoint

OpenERP

Sales Force

OpenOffice