Mbona Yem LIBOUM

Depuis 2004, j'ai acquis une expertise soutenue en consultant dans des ONGs, Bureaux d'Etude, Sociétés forestières et Projets:



- en aménagement de la flore et de la faune à travers la rédaction de plusieurs plans d'aménagement et analyse des données du monitoring de certaines réserves de faune (Réserve de Faune du Dja,.Sanctuaire à Flore de Oku,...)

- en système d'information géographique (SIG) à travers la maîtrise des outils tels que ArcGIS 10, Arcview 3.x, MapINFO 8.7, Springs 5.0, Erdas 2011

- en planification locale participative à travers l'élaboration de plusieurs plan de développement locaux des communautés

- comme formateur en SIG et en aménagement forestier à travers diverses formations organisées et conduite sur cette thématique dans des institutions de recherche (IRD, ICRAF), dans des sociétés forestières (Panagiotis Marelis, Groupe Khoury), des projets et programmes de développement forestier (Projet Foresterie Communautaire Batouri, Programme ECOFAC,...)



Depuis 2010, je suis enseignant associé Centre Régional d’Enseignement Spécialisé en Agriculture Forêt-Bois de Nkolbisson (CRESA FORET-BOIS)/Annexe de l’Université de Dschang et au Centre International de Formation Appliquée pour le Développement, la Démocratie et Gouvernance (CIFADDEG).



Je suis actuellement Chef de bureau de la Statistique à la Délégation Régionale du Nord-Ouest/MINFOF. Cela agrandit mon expérience en stratégie de contrôle forestier et faunique.



Mes compétences :

Etudes d'impact environnementale

Analyse des données d'inventaire forestier

Planification locale participative

Analyse des données d'inventaire faunique

SIG et Télédétection

Rédaction des plans ménagement forestier

Géomatique