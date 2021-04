Emilienne MOUYEME

Titulaire d'un DEUG de droit franco-allemand , d'une LICENCE en droit et d'une MAITRISE DE DROIT DES AFFAIRES, j'ai une solide formation juridique et j'ai acquis de nombreuses compétences durant mon parcours professionnel dans de nombreux domaines.

Outre mes compétences juridiques, j'ai des qualités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse, le sens de l'organisation et de la rigueur. Dynamique et autonome, j'apprécie également le travail en équipe et dispose d'un bon contact relationnel.

Intégrer un service juridique d'entreprise, un cabinet juridique, une collectivité territoriale ou encore intervenir dans le milieu associatif correspond à mes objectifs professionnels. Je souhaite m'investir totalement dans un poste de juriste et développer mes compétences dans une structure quelle que soit sa taille.

Complètement mobile dans toute le France, je suis également ouverte à l'international.





Mes compétences :

Résoudre des litiges

Allemand (courant)

Représenter des clients

Animer des actions de formation

Procédure amiable et contentieuse

Arrêter les termes des contrats

Informer sur des questions juridiques

Elaborer des actions de formation

Défendre les intérêts des clients

Informatique: utilisation normale

Conseiller sur des questions juridiques