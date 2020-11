Emira FERSI

Allô Coursier, le leader de l’Out-sourcing du service Coursier, la Distribution & le Publipostage ciblé sur le Grand Tunis. Sous-traitance du service de coursier.



 L’acheminement des courriers administratifs du siège d’une société à sa filiale ou de ces filiales entre eux pour signatures ou simple dépôt de dossier.

 Dépôt et retrait des visas auprès des ambassades.

 Versement des documents bancaires auprès des banques.

 Le paiement des factures du STEG, SONEDE, Tunisie Telecom, Tunisiana, ….

 Le paiement des déclarations fiscales et sociales, l’enregistrement des contrats auprès des bureaux de contrôle d’impôt ou à la CNSS.

 L’achat de tous genres de fournitures consommables ou autres auprès des grandes surfaces.

 Récupération des paiements des fournisseurs et le versement des règlements dans les banques





 Distribution ciblée & Vie pratique

 La distribution ciblé des invitations pour événements (Colloques, dîner, mariage, …) des cadeaux de fin d’année, des faire parts…

 Des rondes journalières ou hebdomadaires.

 Assister nos clients à mettre en place leur stand dans les foires

 La manutention lors d’un déchargement de marchandise…



