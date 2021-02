Emmanuel BEYOU

Maître de conférences à l'Université Claude Bernard Lyon1 (1), j'enseigne surtout dans des UE dédiées à la chimie et la formulation des matériaux polymères au sein de l'UFR de Chimie-Biochimie (UFR CB) au niveau L3, M1 et M2. Je suis aussi responsable stages du Master Matériaux (M1)(2)et je vous invite donc à me contacter par viadeo pour m'envoyer des éventuelles propositions de stage dans le domaine des matériaux (céramiques, métaux, polymères, multi-matériaux, hybrides..., niveau Technicien et Ingénieur), que ce soit en R&D, en Contrôle ou en Production.



Mes activités de recherche sont centrées sur la maîtrise de la synthèse de polymères bien définis pour une meilleure compréhension des relations structures/propriétés d’objets tels que des réseaux polymères, des dispersions nanométriques de polymères ou de charges inorganiques et des films minces.



Au sein de l'unité "Ingénierie des Matériaux Polymères", UMR CNRS n° 5223, je fais partie de l’opération 1 « Synthèse de Polymères à Architectures & Propriétés Contrôlées » et je me suis fortement impliqué dans les techniques de polymérisation radicalaire contrôlée, et en particulier la NMP (Nitroxide Mediated Polymerization), afin d’élaborer des objets modèles sur lesquels des études théoriques peuvent s’appuyer (gonflement de gels chimiques, mobilité des chaînes en milieu confiné, contrôle de l’interface polymère-charge inorganique). L’évaluation des paramètres structuraux guidant les propriétés du matériau final constitue le fil conducteur de mes activités avec pour objectif majeur de définir les conditions critiques (par exemple, densité de greffage et longueur de greffons) d’obtention d’une nano-structuration dans les mélanges de polymères et dans les matériaux hybrides organique/inorganique.



