Après des études en gestion de l'information pendant lesquelles je me suis spécialisée dans les nouvelles technologies web et la communication, les types de postes que je recherche sont variés : Chargée de communication,Assistante administrative et commerciale....



Lieux de travail possibles : Canton de Genève ou en France secteur Rhônes-Alpes.





Si mon profil vous interesse :

mon email : vanessa.beyou@free.fr



Mes compétences :

Marketing