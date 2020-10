Emmanuel BOBILLOT

Spécialisé dans le secteur des services à la personne, j'ai développé chez un acteur majeur du soutien scolaire des compétences en vente,management commercial,gestion de projet,systèmes d'information, système Qualité.



Souhaitant me "mettre à mon compte", j'ai rejoint le réseau Family Sphere, leader national des services à domicile auprès de la petite enfance, afin de proposer aux familles de l'ouest lyonnais une solution professionnelle et qualitative pour la garde de leurs enfants et le soutien scolaire.



http://www.family-sphere.com/agence-4528.html



Mes compétences :

Commercial

Directeur commercial

Directeur d'agence

Directeur des Ventes

Enseignement

Formation

Garde d'enfants

Indicateurs de performance

KPI

Pédagogie

Performance

Qualité

Reporting

Services à la personne

Soutien scolaire

ventes